"Der Himmel über Berlin" hat ja manche Facette - und ab und zu scheint auch der Weihnachtsmann hier den Wolken ganz schön nahe. Am Potsdamer Platz zeigte dieser Weihnachtsmann seine Kletterkünste vor der Heiligen Nacht - ohne Kamin, aber dafür mit Abseiltechnik an diesem Hochhaus. Mit Paketen im Schlepptau. Die Kletterpartie war aber keine Trainingseinheit für ihn: Der gute Mann musste einen Gabensack befreien, der von seinem Schlitten gefallen und an der 24. Etage hängen geblieben sein soll. Seltsamerweise passiert das dem Weihnachtsmann an dieser Stelle jedes Jahr! Deshalb wissen auch viele Kinder, dass es sich lohnt, dort nach dem verlorenen Sack zu schauen. O-TON MÄDCHEN (OHNE NAMENSNENNUNG), DAS GERADE BESCHENKT WURDE ("Der Weihnachtsmann ist gekommen. (REPORTER-FRAGE: "UND WAS HAT DER HIER GEMACHT?") Der hat Geschenke gebracht. (REPORTER-FRAGE: "UND WAS HAST DU GESCHENKT BEKOMMEN?") Ein Pferd. Hier, ein weißes Pferd.") O-TON KONSTANTIN, DER GERADE BESCHENKT WURDE ("Der ist hier so durchgeklettert. Und dann war er hier so bei der Tür und hat sie geöffnet und kam rein. (REPORTER-FRAGE: "UND DANN?") Dann haben wir ihm noch den Sack gezeigt. Also, er hat zwei Säcke. Und deswegen ist es so, dass er uns Geschenke gegeben hat. Also so als kleines Danke. So mag der Weihnachtsmann in seiner sportlichen Ausgabe sicher weiter im Ansehen bei Jung und Alt steigen. Und die Chancen scheinen gut zu stehen, dass seine Fans auch im nächsten Jahr wieder einen ganz besonderen Klettermaxen an einer Fassade am Potsdamer Platz mitten in Berlin bestaunen können.