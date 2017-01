Der Eisbach im englischen Garten in München machte seinem Namen am Donnerstag alle Ehre - was die Hobby-Sportler nicht davon abhielt, sich trotzdem auf die Bretter zu stellen. Minustemperaturen und Schnee waren da kein Hindernis.Auch sonst konnte man in der winterlichen Landschaft viel Spaß haben. Wer Zeit und Lust hatte, machte die erste Schlittenfahrt des Jahres. Viele freuen sich, dass der Winter jetzt da ist. "Wir kommen aus dem westfälischen Münsterland. Und wir haben leider keinen Schnee bei uns und nicht so eisige Temperaturen. Und wir genießen hier die Tage in München und freuen uns bei eisigen Minustemperaturen hier im Park ein bisschen spazierengehen zu können und den Kindern beim Rodeln zusehen zu können." In den kommenden Tagen sollten sich die Menschen warm anziehen, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach: "Ja, nach dem Wind und den Schneeverwehungen ist jetzt die Temperatur das Thema. Da haben wir zwar kein Unwetterkriterium, aber doch erheblich tiefe Werte, die wir in den Prognosen sehen. Die nächsten zwei Nächte werden knackig kalt. Wir erwarten strengen Frost, das heißt auch in den Niederungen wird es unter minus zehn Grad gehen, zum Teil -15 Grad und am kältesten wird es dort über den schneebedeckten Tälern am Alpenrand, im Erzgebirge, in Süddeutschland generell. Da erwarten wir bis -20, am Samstagmorgen rechne ich sogar mit Temperaturen bis um die -25 Grad in einigen Kältelöchern in Süddeutschland." Auch die Räumfahrzeuge in München hatten am Donnerstagmorgen gut zu tun. Der Olympiapark präsentierte sich als Winterlandschaft. Für einige bedeutete das viel Arbeit, die Schneeschippen mussten ran. Dank Tief "Axel", das viel Schnee mit sich brachte, können sich insbesondere die Wintersportorte freuen. In mittleren und höheren Lagen haben die Skifahrer die Gelegenheit, den Naturschnee zu testen.