Deutsch-Deutsches Duell in der Europa League

Mit einem 4:2 schickten die Gladbacher Schalke am letzten Wochenende nach Hause. Jetzt wollen die Gelsenkirchener den Spieß in deutsch-deutschen Duell in der Europa League umdrehen Doch diesmal hat Schalke den Heimvorteil, am Donnerstag Abend wollen Schalke-Trainer Markus Weinzierl und seine Mannschaft vor heimischen Publikum den Platz als Sieger verlassen und sich eine gute Ausgangsituation schaffen. Die Niederlage scheint verarbeitet: „Ja, wir haben es aufgearbeitet. Ist klar, dass wir unzufrieden sind über die Niederlage aber es ist morgen ein anderer Wettbewerb, es ist ein Europapokal-Spiel, wo wir im Achtelfinale stehen, wo wir souverän eingezogen sind und wo wir jetzt das große Ziel haben weiter zu kommen, wo wir im Europapokal was reißen wollen und morgen auf starke Gladbacher treffen. Das wissen wir. Aber wir sind heimstark und wollen morgen eine gute Ausgangsposition uns erarbeiten für das Rückspiel." Das Schalker Team sei hochmotiviert, sagte der Schalker Mittelfeldspieler Leon Goretzka: „Und es ist für uns natürlich super, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in einem anderen Wettbewerb völlig losgelöst von der Situation in der Bundesliga dieses Spiel wieder gut zu machen. Und da freuen wir uns natürlich sehr drauf, vor heimischem Publikum da morgen Gas zu geben." Ein Wörtchen mitzureden haben natürlich die Gladbacher, die seitdem Dieter Hecking die Trainerrolle übernommen hat, aufgeblüht sind. Die erste Saisonhälfte verlief schwierig, aber in der letzten Zeit ist Gladbach richtig gut drauf. Und das soll im Spiel gegen Schalke auch so weitergehen. "Für das Spiel am Samstag kriegen wir nichts mehr, da haben wir die drei Punkte gekriegt, das war gut. Aber jetzt ist Euro League, und das sind zwei Spiele, die ich auf einem hohen Niveau erwarte, die sehr spannend werden, die beiden Spiele. Und für uns geht's darum morgen eine günstige Ausgangslage für's Rückspiel zu schaffen." Tatsächlich, der Druck, der auf Schalke lastet, ist groß. Sollte der Revierclub den Einzug in das Viertelfinale verpassen, ist die diesjährige Fußball-Spielzeit für die Königsblauen wohl endgültig verkorkst. In der Bundesliga stehen die Schalker derzeit auf dem 13. Tabellenplatz.