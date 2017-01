Vom 11. bis zum 29. Januar steht für die deutsche Handballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Frankreich an. Nach der WM wird Bundestrainer Dagur Sigurdsson auf eigenen Wunsch seinen Abschied nehmen. Der Isländer will künftig das Nationalteam Japans betreuen. Derzeit bereitet sich die Mannschaft im SportCentrum Kamen auf das Turnier in Frankreich vor. Obwohl das Team einige Verletzungssorgen plagen, heißt das Ziel in Frankreich Titelgewinn. Das sei durchaus realistisch, sagt Torwart Andreas Wolf: "Ja ich denke schon, dass wir auf jeden Fall zu den Favoriten zählen, also wir können dieses Turnier gewinnen. Wir haben mit Steffen Weinhold einen sehr schmerzhaften Ausfall eines Leistungsträgers, haben dann aber mit Kai Häfner und Jens Schöngarth durchaus Leute in der Lage, die das kompensieren können. Und ansonsten haben wir eine Mannschaft am Start, die im Januar 2016 Europameister wurde und im August 2016 den dritten Platz bei dem Olympischen Turnier belegt hat, die mit einem Tor nur am Rekordweltmeister gescheitert ist im Halbfinale. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, was dieses Turnier angeht und denke, dass wir ein gewichtiges Wort um den Titel mitzureden haben." Erster WM-Gegner wird am 13. Januar Ungarn sein. Ob die Fans die Spiele der deutschen Mannschaft im Fernsehen sehen können ist allerdings fraglich. Der Rechteinhaber hat sich bisher mit keinem Sender einig werden können.