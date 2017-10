Deutsche Journalistin Tolu bleibt in türkischer Haft

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu bleibt weiter in türkischer Haft. Das zuständige Gericht verlängerte für sie und fünf weitere Angeklagte am Mittwoch die Untersuchungshaft. Tolus Anwältin Güngördü sagte nach der Entscheidung am Mittwochabend im türkischen Silivri vor Journalisten: "Der Prozess wurde auf den 18. Dezember verschoben. Wir werden unsere Verteidigung genau so fortsetzen und ihre Freilassung fordern." Tolu ist seit April mit ihrem inzwischen dreijährigen Sohn inhaftiert. Ihr werden Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Damit drohen ihr bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Journalistin Tolu hat die Vorwürfe Medienberichten zufolge zurückgewiesen.