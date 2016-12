Das Elite-Gymnasium Lisesi in Istanbul hat bereits am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Die Schule wird ausschließlich von türkischen Schülern besucht, ist aber eine anerkannte deutsche Auslandschule, an die Deutschland Lehrer entsendet. Die deutschen Lehrer an der Schule werden aus deutschen Steuermitteln bezahlt. Die türkische Schulleitung untersteht aber dem türkischen Bildungsministerium. Nach Medienberichten wurden die Lehrer der Schule angewiesen, auf Weihnachtslieder und Adventsfeiern zu verzichten. Auch sollten Weihnachtsbräuche nicht mehr im Unterricht behandelt werden. Die Schüler der Schule, die am Montag von Reuters befragt werden konnten, stellen die Lage wie folgt dar. "Das einzige, was uns gesagt wurde ist, dass wir ein Weihnachtskonzert in der deutschen Botschaft haben, das jedes Jahr stattfindet. Das Bildungsministerium hat uns dafür nicht freigegeben. Es scheint so, dass unsere deutschen Lehrer eine Mail bekommen haben, dass sie keine weihnachtlichen Themen behandeln sollen. Unsere deutschen Lehrer haben auch bisher nicht groß versucht, Weihnachten in den Mittelpunkt zu rücken." "Dieses Jahr gab es vom Bildungsministerium für dieses Konzert keine Freistellung. Normalerweise bekommt man schulfrei, wenn man zu so einer Veranstaltung gehen will. Dieses Jahr gab es das nicht. Die Schulleitung hat gesagt, wir sollen das außerhalb der Schule erledigen. Sie haben gesagt, sie könnten uns dafür nicht freigeben. Sie haben gesagt, wir können zum Konzert gehen. Dann werde das aber als Fehltag gewertet. Die deutschen Lehrer sind deswegen sauer." In Berlin zeigte sich Grünen-Chef Cem Özdemir über die Vorgänge in Istanbul empört: "Das ist nicht akzeptabel. Das muss man sehr klar sagen. Man muss vor allem Herrn Erdogan auch dran erinnern, der Weihnachtsmann ist nicht aus Deutschland in die Türkei gekommen, sondern umgekehrt. Der Nikolaus hat seine Urheimat dort. Die Urchristen kommen von dort. Und dass er da nicht viel mit anfangen kann, das kann man verstehen, wenn man ihn kennt. Man muss es noch mal sehr deutlich sagen. Die Christen sind Bestandteil der Türkei. Sie sind nicht über Deutschland in die Türkei gekommen. Und wenn die Türkei ein europäisches Land werden will, dann muss sie ein multikulturelles, ein offenes Land sein, das die Christen nicht weiter diskriminiert." Kritisch äußerte sich auch CDU-Vizechefin Julia Klöckner: "Aber wenn das stimmt was wir erfahren haben, dann zeigt das eine ganz große Unsouveränität von Herrn Erdogan. Denn wir alle wissen im Jahr 2016, dass das Wissen über, andere Kulturen bereichernd sein kann, und den eigenen Standpunkt gar nicht infrage stellt, also die eigenen Identität. Und es ist sehr unsouverän was Herr Erdogan macht. Wer glaubt andere Kulturen abschotten zu können, der erlässt Denkverbote und der ist glaube ich zu viel mehr fähig." Das Auswärtige Amt in Berlin zeigte sich überrascht von den Meldungen aus Istanbul. Man wolle, dass es einen fruchtbaren interkulturellen Meinungsaustausch zwischen Deutschland und der Türkei an der Schule in Istanbul gebe, sagte ein Sprecher. Darüber habe man mit den Verantwortlichen geredet. Er gehe davon aus, dass die Missverständnisse nun ausgeräumt seien und das Thema Weihnachten auch im Unterricht behandelt werden könne.