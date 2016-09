Verbrannte Erde an Spaniens Urlaubsregion Costa Blanca. Seit dem Wochenende wüteten in der Umgebung des Touristenorts Javea schwere Waldbrände. Die Behörden gehen davon aus, dass Brandstiftung die Ursache für die Katastrophe sei. Mehr als tausend Einwohner und Touristen mussten vor den Flammen fliehen, so wie diese deutschen Urlauber: "Wir waren absolut hilflos und irritiert. Und auch verängstigt. Und wussten nicht, ob wir das Haus verlassen müssen. Ob wir die Türen schließen müssen. Wir haben immer geschaut, wo ist der Wind, welche Windrichtung nimmt der Wind, und wo könnte das Feuer eventuell kommen." Mittlerweile gaben die Behörden in Javea bekannt, dass die Brände zumindest eingedämmt seien, man sei aber weiter im Einsatz um die Feuer ganz zu löschen. Andernorts, in der Region Alicante im Hinterland, geht der der Kampf der Einsatzkräfte gegen die Waldbrände weiter. Hier bei Bolulla waren Helikopter und Löschflugzeuge im Einsatz. Außerdem sind Hunderte Feuerwehrmänner und Soldaten an der Aktion beteiligt.