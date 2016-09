Ein 29-jähriger Deutscher ist in Kalifornien wegen mehrfacher Brandstiftung verurteilt worden. Ein Gericht in Los Angeles befand den Angeklagten Harry B., hier beim Prozessauftakt Mitte August, für schuldig, vor fast fünf Jahren mehr als 40 Feuer in der Region der US-Metropole gelegt zu haben. Unter anderem zündelte er in Hollywood und im San Fernando Valley. B. habe aus Wut über eine Anordnung zur Ausweisung seiner Mutter nach Deutschland gehandelt, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Durch die Brände an Häusern und Autos entstand ein geschätzer Sachschaden von drei Millionen Dollar. Das Strafmaß steht noch nicht fest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft drohen Harry B. bis zu 88 Jahre Haft.