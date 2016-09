Am Montag steckten sie bei der Deutschlandpremiere in München noch einmal die Köpfe zusammen - Filmregisseur Oliver Stone und seine beiden Hauptdarsteller Shailene Woodley und Joseph Gordon-Levitt. Der spielt in Stones neuesten Streifen "Snowden" den gleichnamigen Whistleblower Edward Snowden, dessen Enthüllungen das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagetätigkeit von Geheimdiensten deutlich machten. Der Film begleitet Snowden auf dem Weg von einem geordneten Leben mit einem Job als IT-Spezialist und einer Freundin, gespielt von Shailene Woodley, hin zu einer Existenz auf der Flucht, die ihr vorläufiges Ende ausgerechnet im russischen Exil findet. In Hongkong auf die Journalisten Glen Greenwald und Ewen MacAskill sowie auf die Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Snowden, weiht die Journalisten in geheimes NSA-Wissen ein und zahlt einen hohen Preis. In seiner Heimat, den USA, gilt er als Verräter und Nestbeschmutzer, ihm droht eine lange Haftstrafe. Manche wiederum feiern ihn als Helden, schlagen ihn gar für den Friedensnobelpreis vor. Ein Film über eine denkbar polarisierende Figur. Für einen Schauspieler auf Werbetour äußerte sich Darsteller Joseph Gordon-Levitt am Montag in München überraschend offen. O-TON JOSEPH GORON-LEVITT, SCHAUSPIELER "Nun, ich persönlich denke, dass Snowden sein Land sehr liebt. Diese Sichtweise ist vor allem in den USA sehr umstritten, ich weiß. Viele Menschen stehen im positiv gegenüber, andere eher negativ. Meiner Meinung nach gibt es zwei unterschiedliche Arten von Patriotismus. Die eine Art bedeutet, dass Du alles, was Dein Land tut, als richtig ansiehst, egal was kommt. Die andere Art von Patriotismus ist eben nur in einer Demokratie möglich, so wie in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland oder sonst wo. In einer Demokratie ist es patriotisch diese Fragen zu stellen: Ist es richtig, was die Regierung da macht? Es ist ein Privileg, diese Fragen überhaupt stellen zu dürfen. Und ich bin dankbar dafür." O-TON OLIVER STONE, REGISSEUR "Es ist eine wichtige Geschichte und sie hat viel mit unserer Zukunft zu tun, und mit der Gegenwart. Wir sprechen hier über einen Überwachungsstaat mit großer Macht. Und wir sprechen über Cyber-Kriegsführung, eine sehr ernste Sache. Abgesehen davon haben wir natürlich versucht, den Film so spannend wie möglich zu machen." Ein paar dramaturgische Kniffe waren da schon nötig - denn die Geschichte an sich konnte Millionen Menschen weltweit über Monate in den Nachrichten verfolgen. Der echte Snowden hält sich noch immer in Russland auf. Bisher blieb der Film hinter den wirtschaftlich hohen Erwartungen zurück und landete lediglich auf Platz vier der nordamerikanischen Kinocharts. In Deutschland kommt der Film "Snowden" am 22. September in die Kinos.