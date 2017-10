Deutschtürkischer Schriftsteller Akhanli bei Rückkehr in Düsseldorf bedroht

Der deutschtürkische Schriftsteller Dogan Akhanli ist bei Rückkehr nach Deutschland am Flughafen in Düsseldorf beschimpft und bedroht worden. Am Ausgangsbereich rief ihm ein unbekannter Mann auf türkisch zu, er sei ein Landesverräter. Auch dieses Land, gemeint war wohl Deutschland, könne ihn nicht beschützen. Akhanli war in seinem Urlaub in Spanien wegen eines türkischen Fahndungsgesuch festgenommen worden. Die Türkei wirft ihm Beteiligung an einem Raubmord vor. Akhanli, der seit 2001 deutscher Staatsbürger ist, bestreitet dies und sieht politische Motive hinter dem Auslieferungsantrag. Akhanlis Anwalt Ilias Uyar: "Das ist eine klare Provokation gewesen gegen meinen Mandanten. Dogan Akhanli ist jetzt gerade am Flughafen angekommen, das Erste, was ihm begegnet ist ein Klakeur der Erdogan-Regierung, der ihn damit beschuldigt hat, ein Landesverräter zu sein. Und auch Drohungen ausgesprochen hat, dass er hier in Deutschland nicht sicher ist." "Da kommt jemand und sagt, dieses Land kann dich nicht retten. Also, was meint er eigentlich? Dieses Land kann mich nicht retten? Er sagte, egal wo ich bin, sie sind in der Lage mich zu bedrohen, aber leckt mich am Arsch, verdammt. Was soll diese Scheiße? Seit Ewigkeiten haben sie mich verfolgt, aber sie konnten mich weder früher zum Schweigen bringen, noch können sie jetzt etwas machen." Akhanli will sich am Freitag Mittag auf einer Pressekonferenz weiter äußern.