DFB-Pokal Knaller: Lotte vs BVB

In diesem Stadion will der Pokalschreck Sportfreunde Lotte den Bundesligariesen Borussia Dortmund besiegen. Schließlich hat der Drittligist auch bereits die Bundesligisten Werder Bremen sowie Bayer Leverkusen und auch den Zweitligisten 1860 München aus dem Pokal-Wettbewerb gekickt. Daher sind die Erwartungen in Lotte, das liegt übrigens bei Osnabrück, an dieses Viertelfinale durchaus hoch. Hier die realistische Einschätzungen des 36-jährigen Trainers Ismail Atalan vor dem historischen Spitzespiel für seinen Verein: "Wer uns kennt, habe ich ja gerade schon erwähnt, wenn wir die drittmeisten Torschüsse abgeliefert haben im DFB-Pokal, weiß, was uns erwarten wird. Oder was den Zuschauer erwarten wird. Dafür hat die Mannschaft einen zu ungewöhnlichen Trainer, glaube ich, der wird nach fünf Minuten schon sagen, sie sollen vorne attackieren. Wir werden unser Spiel durchziehen. Das Wichtigste ist, dass die Zuschauer, dass die Leute nach Hause fahren und sagen, das war Lotte, die haben alles versucht, gegen eine solche Topmannschaft." Das Duell in der Runde der letzten Acht gegen Borussia Dortmund ist ohne Frage der Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Die Fans sind entsprechend voll Vorfreude. "Ja, klar, das ist natürlich von der Chance her nicht besonders hoch. Aber ich glaube, dass die Mannschaft alles geben wird. Und wenn vieles zusammenpasst, dann ist auch eine Chance da." "Selbstverständlich. Ich denke, die schaffen das auch." "Ich sehe eine gute Chance. Wir haben ja schon drei Vereine rausgeworfen aus dem Wettbewerb und jetzt kommt natürlich ein ganz großer Gegner. Schauen wir mal, was morgen passiert. Eine echte Chance ist schon da." In das kleine Stadion passen rund Zehntausend Zuschauer und es ist natürlich ausverkauft. Vielleicht kommen dem Außenseiter gegen den aktuellen Bundesliga-Dritten ja die schwierigen die Platzverhältnisse zugute. Anpfiff im FRIMO Stadion in Lotte ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr. Und wer weiß, vielleicht passiert ja ein Pokalwunder - es wäre nicht das Erste.