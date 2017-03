DFB-Pokal-Viertelfinale Lotte gegen BVB abgesagt

Schnee und enttäuschte Fans wohin das Auge reicht. Am Dienstag wurde das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischem dem Fußballdrittligisten Sportfreunde Lotte und dem Bundesliga-Riesen Borussia Dortmund wegen Schneefalls abgesagt. "Typisches Fritz-Walter-Wetter. Hätten wir auf jeden Fall gewuppt, würde ich sagen. Aber was nicht ist, das ist halt nicht." "Glaube ich, dass die Spielsituation für Lotte, glaube ich, besser gewesen wäre, weil die Verhältnisse, glaube ich, eher für Lotte gespielt hätten als für Dortmund auf Grund der Stadiongröße und auf Grund des Platzes, weil Lotte, das glaube ich, eher so einem Acker gewohnt ist als Dortmund. Aber da kann man jetzt nichts daran ändern. Jetzt sind wir hier angereist, jetzt fahren wir wieder nach Hause und feiern weiter Karneval." Wann die Partie nachgeholt wird, soll am Mittwoch bekanntgegeben werden.