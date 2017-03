Diamant mit 706 Karat

Ein Pfarrer in Sierra Leone hat einen riesigen Diamant entdeckt. Der Stein wiegt 706 Karat und gehört damit zu den 20 größten Diamanten der Welt. Nach der Entdeckung wurde der Stein dem Präsidenten des Landes vorgeführt, der dankte der Polizei, dass sie den Diamant nicht außer Landes geschmuggelt hat. Der Diamant soll nun versteigert werden, der Erlös soll dem Land zugutekommen, so der Präsident. Der Wert des Diamanten steht aber noch nicht fest, weil er auch nach der Reinheit bestimmt wird. Letztes Jahr wurde in London ein Diamant mit 813 Karat versteigert, er erzielte 58 Millionen Euro.