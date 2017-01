Zwei Astronauten haben am Freitag mit dem Tausch der Batterien an der Internationalen Raumstation ISS begonnen. Die Station verfügt über insgesamt 48 Nickel-Wasserstoff-Akkus, die von Solarzellen aufgeladen werden. Da sie an Kapazität verloren haben sollen sie in den nächsten Jahren durch leistungsfähigere Lithium-Ionen-Akkus ausgetauscht werden. Die ISS rast mit rund 28.000 Km/h durch den Orbit und schafft jeden Tag 16 Runden um die Erde. Die Akkus sichern die Stromversorgung, wenn sich die Raumstation durch den Schatten der Erde bewegt.