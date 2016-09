Die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2006 an Deutschland hat für Franz Beckenbauer und drei weitere frühere DFB-Funktionäre ein juristisches Nachspiel. Die Schweizer Justiz wirft Beckenbauer, den Ex-Verbandspräsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie dem früheren DFB-Schatzmeister Horst Rudolf Schmidt Betrug, ungetreue Geschäftsführung, Geldwäsche und Veruntreuung vor. Im Zuge der mit deutschen und österreichischen Behörden koordinierten Ermittlungen habe es am Donnerstag an acht Orten Hausdurchsuchungen gegeben, teilte die Schweizer Bundesanwaltschaft mit. Zudem seien Beschuldigte befragt worden. Sprecher der Bundesanwaltschaft Andre Marty: O-TON ANDRE MARTY, BUNDESANWALTSCHAFT DER SCHWEIZ: "Im Zentrum dieses Strafverfahrens stehen Abklärungen über den Gebrauch von Finanzflüssen rund um die Veranstaltung einer Gala, die übrigens nie stattgefunden hat offenbar. Hier geht es darum abzuklären, ob die Gelder durch das Präsidiums des Organisationskomitees willkürlich zu einem anderen denn den vorgegebenen Zweck verwendet worden sind." Seit einem Pressebericht im vergangenen Oktober über Unregelmäßigkeiten besteht der Verdacht, dass die WM gekauft gewesen sein könnte. Für die Ermittlungen sieht sich die die eidgenössische Bundesanwaltschaft zuständig, weil der mutmaßliche Bereicherungsort in der Schweiz liegt.