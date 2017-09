Die Sonnen-Sonde

Der Sonne entgegen: Die US-Weltraumbehörde NASA hat neue Einblicke in ihre Mission gegeben, der Sonne ziemlich nahe kommen zu wollen. Die Sonde "Parker Solar Probe" soll vor allem die äußerste Atmosphärenschicht der Sonne erforschen, die sogenannte Korona, wie Projektmitarbeiter Nicky Fox im US-Bundesstaat Maryland sagt: O-Ton: "Die Parker Solar Probe wird das erste Raumfahrzeug sein, dass tief in die Atmospähre der Sonne eindringt. Dieser Bereich der Korona ist der Ort für viele Mysterien, die Wissenschaftler seit vielen, vielen Jahrzehnten verblüffen. Und am Ende des Tages werden wir eine Mission haben, die dorthin gelangt und diese Rätsel für uns lösen kann."" Die Sonde wird auf ihrer Reise Temperaturen von weit über 1000 Grad Celsius auszuhalten haben. Die Daten müssen dann fast 150 Millionen Kilometer zur Erde zurückgeschickt werden. Im Juli 2018 soll die Sonde in Richtung Sonne starten.