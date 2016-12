Seit Donnerstag sind wieder unterwegs, die Sternsinger. Bei der bundesweiten Sternsingeraussendung im bayerischen Neumarkt schickte der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke rund 2.200 Jungen und Mädchen auf den Weg, um die Frohe Botschaft zu verkünden, den Jahressegen an die Türen zu schreiben und Spendengelder einzusammeln. Das Unterwegs-Sein wurde schon mal mit einem Zug durch die Stadt geübt. Diejenigen, die am Donnerstag dabei waren, wissen ganz genau, warum sie bei den Sternsingern mitmachen. "Ich mache sowieso immer mit. Aber mich bewegt jetzt die Flüchtlingskrise auch. Ich finde selber nicht, dass es eine Krise ist, weil es kamen ja schon immer Flüchtlinge. Und ich glaube auch nicht, dass es ein großes Problem für die reichen Länder darstellt. Und ich gehe gern mit bei den Sternsingern." "Also, ich finde es einfach gut, dass es Sternsinger gibt, weil es wird ja auch viel geholfen an einer Tür oder an fast allen Türen bekommt man etwas Geld und alles zusammen, wo man jetzt dieses Jahr in Kenia und Indien Schulen und Brunnen bauen kann. Ich finde das einfach toll. Ich finde, da kann jeder Sternsinger eben stolz auf sich sein, dass er so eine Leistung erstens bringt und zweitens gut helfen kann." "Weil man den anderen Leuten, wo das Geld dann eben hingeht, helfen kann. Man weiß, dass man helfen kann. Das macht einfach auch Spaß, und man wächst auch untereinander in den Gruppen mehr zusammen. Und es ist einfach anders als sonst im ganzen Jahr, weil so kannst du nicht so gut anderen helfen, aber so weiß man einfach, dass man helfen kann und dass man auch hilft." Bis zum 6. Januar werden bundesweit rund 330.000 Sternsinger aus den 27 deutschen Bistümern unterwegs sein und verkleidet als Heilige Drei Könige Spenden für notleidende Kinder in aller Welt sammeln. Das Beispielland ist in diesem Jahr Kenia, wobei auch die Lage aller Flüchtlingskinder ein Thema sein wird. Seit dem ersten Sternsingen 1959 hat sich die Idee zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt.