Willkommen im Landschaftspark Nord in Duisburg. Am Freitag wurde dieses beeindruckende Bauwerk präsentiert, vermessen und beklatscht. Es handelt sich dabei um einen Weltrekordversuch. Denn das hier soll nun die höchste Sandburg der Welt sein. Das Ergebnis der offiziellen Messung wurde im Anschluss von der Guinness-Jurorin persönlich verlesen: "Der bestehend Rekord liegt bei 13,97 Meter. Diese Sandburg misst 14,15 Meter. Und laut der Messungen wäre dies ein neuer Rekord." Doch leider hat das Ergebnis wochenlanger und liebevoller Arbeit noch nicht offiziell den Titel als "Höchste Sandburg der Welt" bekommen können. Warum? Das erklärt der Künstlerischer Leiter Benno Linde: "Wir sind also happy darüber, dass wir diesen Rekord gebrochen haben und neu aufgestellt haben. Andererseits ist die Enttäuschung natürlich groß, dass das Guinnessbuch das leider nicht anerkennt als neuen Guinnessbuch-Rekord, weil die davon ausgehen, dass bei dem Kollaps vor einer Woche unsere Holzverschalungen, die notwendig sind, um eine solche Burg zu bauen, abgeplatzt sind und wir nicht beweisen können, dass es dort keine weiteren Holzverschalungen im Inneren dieses Gebildes gibt." Doch auch wenn man bis zur Verkündung des finalen Resultats noch zittern muss, waren die zahlreichen Zaungäste durchaus stolz auf das Kunstwerk: "Viele Menschen haben daran gearbeitet. Ich war auch wenn ich Feierabend hatte hier vor Ort, habe mir das angeguckt, wie die Fortschritte sind und es ist schon faszinierend, so ein Teamprojekt." "Ich bin das dritte Mal schon hier. Einmal, da war die ein bisschen abgestürzt, da waren wir schon mal hier, haben uns das angesehen. Haben auch mal einen Rundgang gemacht. Von da oben kann man das wunderbar sehen. Ist super geworden finde ich. Super." Nach Angaben örtlicher Medien haben die Organisatoren eine Woche Zeit, um den Nachweis zu erbringen, dass keine Holzteile im Sand gelandet sind, die stabilisierend wirken könnten. Und dann hieße es in Duisburg endlich: Herzlichen Glückwunsch für die höchste Sandburg der Welt.