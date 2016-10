Am Dienstag ist in Frankfurt am Main die diesjährige Buchmesse eröffnet worden. Ehrengäste waren der niederländische König Willem-Alexander und Philippe, König der Belgier nebst Ehefrau. Mit dabei außerdem der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz und viele andere bekannte Gesichter aus Medien, Politik und Gesellschaft. Die Einladung dieser Besucher kommt nicht von ungefähr: Flandern und die Niederlande sind gemeinsam Ehrengast der 68. Frankfurter Buchmesse. Flandern und die Neiderlande teilen einen gemeinsamen Sprachraum und bringen über 70 Autoren unterschiedlicher Genres aus der Heimat mit an den Main. Der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos, freute sich am Dienstag über die Vielfalt des Programms. O-TON JUERGEN BOOS, DIREKTOR BUCHMESSE FRANKFURT "Die Schwerpunkte dieses Jahr sind sicher der große Fokus auf die Kunst. Wir beschäftigen uns mit Kunstbüchern. Wir beschäftigen uns mit anderen Formen der Kunstvermittlung. Wir schauen zum Beispiel auch, was Google macht in diesem Bereich. Wir schauen aber auch, wie alle kooperieren, wie der klassische Buchverlag eben mit den neuen Medien kooperiert. Und das finden Sie an vielen, vielen Stellen, die ganz vielen Autoren. Ich glaube, das ist überhaupt das Allergrößte, die Menschen sichtbar zu machen. Von einer Nele Neuhaus bis zu einem Timothy Garton Ash bis zu einer indischen Autorin, die den Literaturpreis bekommt. Die ganze Bandbreite ist hier." Trotz aller Unkenrufe sei die Buchbranche nicht am Boden, so Boos. Ganz im Gegenteil, es gehe ihr sehr gut. Und so waren die Aussteller am Dienstagnachmittag noch mit letzten Vorbereitungen beschäftigt. Am Mittwoch ist der erste Tag für die Fachbesucher. Bis zum kommenden Sonntag werden auf der Frankfurter Buchmesse mehr als 7000 Aussteller aus rund einhundert Ländern erwartet.