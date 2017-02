Diplomatischer Streit nach mutmaßlichem Giftmord an Halbbruder von Kim Jong Un

Die Polizei in Malaysia veröffentlichte am Sonntag die Fotos dreier Männer, die an dem mutmaßlichen Giftmord an Kim Jong Nam, einem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un beteiligt gewesen sein sollen. Zudem gab es die Meldung, dass eine Überwachungskamera den Anschlag auf Kim Jong Nam gefilmt haben soll. Die Echtheit der Videoaufnahmen wurde von offizieller Seite bislang nicht bestätigt. Kims Halbbruder Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben. Er soll einem schnell wirkenden Gift zum Opfer gefallen sein. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Untersuchungen zur Todesursache abgeschlossen seien, sagte der Gesundheitsminister von Malaysia: "Sobald die Gerichtsmediziner sicher sind, das sie die Gründe gefunden haben, die zum Tode geführt haben, werden sie die Polizei benachrichtigen. Sobald das passiert ist, haben wir keinen Grund, Informationen zurückzuhalten." Die Regierung in Pjöngjang hat bereits angekündigt, das Ergebnis der Obduktion nicht anzuerkennen. Nordkoreas Botschafter warf Malaysia vor, bei den Ermittlungen mit ausländischen Mächten unter einer Decke zu stecken. Außerdem bezweifelte er, dass es sich bei dem Toten um Kim Jong Nam handelt. Infolge dieser Äußerungen nahmen die diplomatische Verstimmungen zwischen Nordkorea und Malaysia zu. Südkorea macht Nordkorea für den mutmaßlichen Giftmord verantwortlich. Kim Jong Un solle die Ermordung seines in Ungnade gefallenen Halbbruders bereits vor Jahren in Auftrag gegeben haben.