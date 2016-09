Grenzen überwinden und Frauenrechte stärken. Das ist das Ziel des Frauen-Fußball-Festivals "Discover Football", das derzeit in Berlin stattfindet. Etwa 100 Frauen sind für das Turnier nach Berlin gekommen, unter anderem aus dem Sudan, aus Kenia, Palästina, Griechenland, Frankreich und der Türkei. Gegründet wurde das Projekt unter anderem von Corinna Assmann. O-TON CORINNA ASSMANN, MITBEGRÜNDERIN VON DISCOVER FOOTBALL: "Das ist ein Turnier, was eigentlich alle zwei Jahre stattfindet, wo Teams aus aller Welt zu uns kommen, die in ihren Heimatländern jeweils mit Fußball arbeiten, um andere gesellschaftliche Themen voranzubringen, also zum Beispiel Frauenrechte." Auch Parya Norouzi ist in die deutsche Hauptstadt gekommen. Die Iranerin spielt Fußball seit sie vier Jahre alt ist. Nicht so einfach, denn eigentlich ist Fußball in dem islamischen Land Männersache: Doch langsam ändern sich die Dinge. O-TON PARYA NOROUZI, IRANISCHE FUSSBALLERIN: "Vor zwei Jahren war Frauenfußball noch nicht so beliebt, aber seit wir dann die Asien-Meisterschaft gewonnen haben, wird Frauenfußball im Iran immer populärer." Am Mittwoch trat sie mit ihrer Mannschaft gegen eine deutsche Auswahl an. Zuletzt spielten beide Seiten vor zehn Jahren in Teheran gegeneinander. Ein Rückspiel war lange Zeit unmöglich, da der Iran den Spielerinnen immer wieder die Ausreise verweigert hatte. Die Partie endete 4:2 für die Deutschen. Am Donnerstag wurde den Fußballerinnen noch eine besondere Ehre zuteil: Ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Festival läuft noch bis zum 4. September, neben dem Fußball sind auch Workshops und ein reichhaltiges Kulturprogramm geboten.