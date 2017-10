Dobrindt erwartet schwierige Gespräche mit Grünen und FDP

Vor den anstehenden Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt das Thema Migration und Asyl als wichtiges Thema bezeichnet. Der Einwanderungskompromiss von CDU und CSU - wonach die Nettozuwanderung aus humanitären Gründen im Jahr nicht mehr als 200.000 Menschen betragen soll, sei der Union sehr wichtig, so Dobrindt: "Das ist die Grundlage für Gespräche über einen Koalitionsvertrag. Und das sind Entscheidungen, die wir getroffen haben, die sich inhaltlich in einem Koalitionsvertrag wiederfinden müssen." Es gebe mit den möglichen Koalitionspartnern mehr Punkte, die die Parteien trenne als solche, die sie gemeinsam hätten, sagte Dobrindt. Deshalb müsse der Koalitionsvertrag eines Jamaika-Bündnisses sehr detailliert ausfallen. "Wir brauchen in einem möglichen Koalitionsvertrag mit Jamaika eine deutlich höhere Detailtiefe, als das bei der großen Koalition der Fall war. Die Unterschiede zwischen den Parteien sind größer, also müssen die Vereinbarungen tiefer sein." Dobrindt warnte vor zu hohe Erwartungen beim Zeitplan für eine Regierungsbildung von CDU, CSU, FDP und Grünen: "Es ist gut vorstellbar, dass man auch im Dezember nicht abschließen kann, sondern das abschließende Gespräche, wenn sie es dann überhaupt gibt, erst im nächsten Jahr möglich sind." Die Inhalte müssten auf jeden Fall im Vordergrund stehen, sagte Dobrindt. Niemand habe etwas davon, schnell eine Regierung zu bilden, wenn dann Anfang 2018 lähmende Diskussionen in einer solchen Regierung ausbrächen, weil es noch Klärungsbedarf gebe.