Dortmund will ins Viertelfinale

Am Mittwochabend gilt es für Borussia Dortmund im heimischen Stadion. Im Rückspiel des Achtelfinales der Fußball-Championsleague muss Dortmund einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Benfica Lissabon wettmachen. Dortmunds Trainer Thomas Tuchel sagt, er wisse um die Schwere der Aufgabe: O-Ton: "Benfica ist nicht nur ein großer Name. Die Spieler haben ein besonderes Selbstbewusstsein, in solchen Spielen dann auch zu performen. Und die Besten zu sein. Deshalb ist das eine hohe, hohe Hürde, die wir zu nehmen haben. Aber das Schöne ist, wir fühlen uns komplett bereit, dass wir das morgen schaffen." Dortmund will zum dritten Male in diesem Jahrzehnt ins Viertelfinale. Das Spiel Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon beginnt am Mittwochabend um 20.45 Uhr.