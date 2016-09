Da hatte Zinedine Zidane sich offenbar mehr erhofft. Im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund kam sein Team Real Madrid am Dienstagabend nicht über ein Unentschieden hinaus. "Wir sind alle sehr unglücklich. Wir haben ein tolles Match gespielt und gut verteidigt, so wie wir es wollten. Aber es ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir nur ein Unentschieden erreicht haben, das haben die Spieler nicht verdient." Dortmunds Trainer Thomas Tuchel wiederum zeigte sich mit dem Endergebnis 2:2 zufrieden. Den Ausgleich hatte Andrè Schürrle in der 87. Minute erzielt. "Ich denke, letzten Endes war es fair. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, sehr dominant, mit einem guten Rhythmus und wir haben gute Räume gefunden. Im letzten Drittel fehlte uns ein bisschen die Präzision bei den toreinleitenden Pässen und ein bisschen Aggressivität, um in Führung zu gehen und klare Chancen zu bekommen. Denn das wäre möglich gewesen." Auf klare Chancen hofft auch Bayern im Spiel gegen Atletico Madrid am Mittwochabend. Trainer Carlo Ancelotti sieht sein Team aber gut gewappnet. "Gegen Atletic war es immer schwierig, ich denke, es wird morgen ein schwieriges Spiel." - Schnitt - "ich denke, wir sind in einem guten Moment, morgen brauchen wir eine gute Leistung, um weiter machen zu können." Die Bayern haben das dramatische Aus im Champions-League-Halbfinale der vergangenen Saison nicht vergessen. Davon beirren lassen, will sich das Team aber nicht, wie Philipp Lahm am Vorabend des Spiels in Madrid betonte. "Klar haben wir das Spiel noch im Kopf, ist noch nicht so lang her. Rachegelüste, finde ich, ist das falsche Wort. Man kann auch eine Halbfinalniederlage nicht mehr gut machen, man ist einfach ausgeschieden im Halbfinale und das ist sehr, sehr bitter. Jetzt geht es um drei Punkte in der Gruppenphase und trotzdem ist es wichtig, morgen hier zu punkten und ich denke, dann kann man von einem guten Start in die Champions League sprechen." Die Bayern hoffen nun, dass sich der perfekte Start, den sie mit ihrem neuen Trainer hingelegt haben, als Erfolgsserie fortsetzt. Die ersten acht Spiele unter Carlo Ancelotti haben die Münchner allesamt gewonnen.