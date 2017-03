Dramatische Situation in Peru nach heftigen Niederschlägen

Dramatische Szenen am Dienstag in den Anden in Peru. Ein riesiger Erdrutsch krachte nach heftigen Regenfällen im Landkreis Lunahuana südlich von Lima auf die Straße. Dadurch wurde ein wichtiger Verbindungsweg in die Berge blockiert. Auch weitere Stellen sind nach Angaben von örtlichen Medien durch Schlammlawinen verschüttet worden. Seit Wochen halten die Niederschläge an und führen zu katastrophalen Situationen. Laut den Behörden sind in diesem Jahr bereits Dutzende Menschen durch die Überflutungen ums Leben gekommen und Hunderttausenden mussten ihre Häuser verlassen. Ein Bauer, der rund 800 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Lima lebt, beschreibt seine Lage: "Wir verlieren durch das Hochwasser all die Ernte. Ich habe mit den Behörden gesprochen, dass wir unbedingt Hilfe brauchen." In Peru wurde bereits aufgrund der starken Niederschläge der Notstand ausgerufen. Es besteht die große Gefahr, dass in den überfluteten Gebieten Epidemien ausbrechen. Und die Meteorologen können noch keine Entwarnung geben. Nach ihren Vorhersagen soll das nasse Wetter bis April anhalten.