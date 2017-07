Dramatische Szenen auf See

Es sind dramatische Szenen, die sich immer wieder auf dem Mittelmeer abspielen. Vieles davon erreicht jedoch nie das Auge der Öffentlichkeit. Doch diese Aufnahmen wurden am Mittwoch ganz aktuelle von der Nichtregierungsorganisation "Proactiva Open Arms" zur Verfügung gestellt, die nach eigenen Angaben am Dienstag dieses Schlauchboot mit rund 160 Migranten an Bord aus der Seenot rettete. Die Position des völlig überfüllten Boots war vor der libyschen Küste. Und die Menschen trieben bereits seit vielen Stunden in der Sommerhitze hilflos auf dem Meer. Unter den Personen viele Frauen und Kinder. Eine der geretteten Frauen zu der Situation auf dem Schlauchboot. "Es gibt zehn Tote. Drei landeten im Meer. Die anderen sind im Boot." Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind bis etwa Mitte Juli bereits über 93.400 Migranten in italienische Häfen gebracht worden - dabei handelt es sich um einen Anstieg von etwa sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Jüngst machte die italienische Regierung den NGOs den Vorwurf, die Schlepper zu motivieren, weil die Schlepper ja wüsste, dass die NGOs wenige Meilen hinter der libyschen Grenze warteten, um Migranten, wenn nötig, zu retten. Die Hilfsorganisationen hingegen sagen, dass diese Menschen ohne ihre Hilfe sonst einfach sterben würden. Und das wolle und müsse man verhindern.