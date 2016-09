Nach dem Fund von Gasflaschen in einem Auto in der Nähe von Paris hat die französische Polizei drei Frauen festgenommen. Während der Festnahme habe eine der Frauen einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Sicherheitskräfte hätten die Verdächtige danach angeschossen und in Gewahrsam genommen. Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve teilte am Donnerstagabend mit, die radikalisierten Frauen im Alter von 19, 23 und 39 Jahren hätten "wahrscheinlich gewalttätige Aktionen" geplant. Ein nahe der Touristenattraktion Notre-Dame abgestelltes Auto mit sieben Gasflaschen hatte am Wochenende in Paris die Sicherheitskräfte alarmiert. Der Wagen ohne Nummernschilder war in der Nacht zum Sonntag mit angeschaltetem Warnblinklicht in einer Parkverbotszone unweit der weltbekannten Kathedrale aufgefallen. Der Fahrzeughalter soll auf einer Beobachtungsliste des Geheimdienstes für religiös Radikalisierte stehen.