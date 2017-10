Die Flammen haben bereits um sich gegriffen, dichte Qualmwolken schlagen in den Himmel über Parkersburg im US-Bundesstaat West Virginia. Am Samstag war in einem Lagerhaus der Stadt ein Feuer ausgebrochen, mit bisher unbekannter Ursache. Bilder eine Drohne, die in den sozialen Medien hochgeladen wurden, zeigen das Ausmaß des Brandes. Nach Angaben der lokalen Behörden wird auf dem weitläufigen Gelände hauptsächlich Plastik gelagert.