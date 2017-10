Dubais Polizisten heben ab

Science Fiction im Einsatz: Die Dubaier Polizei hat ein fliegendes Motorrad, ein Hoverbike vorgestellt. Mit dem Gefährt, das auch an irgendwie an Star Wars oder ähnliche Blockbuster erinnert, sollen die Beamten über den Verkehr hinwegdüsen können, oder an Rettungseinsätzen teilnehmen. Geplant ist der Einsatz der futuristischen Hoverbikes in den nächsten zwei Jahren. Das neue Fluggerät kann je nach Einsatzart bis zu 40 Minuten am Stück fliegen. So sollen große Bereiche überwacht werden können, die Beamten sind auch im Stande Live-Videosignale an die Zentrale zu schicken. Aus Sicherheitsgründen ist die Flughöhe laut der Polizeibehörde momentan auf sechs Meter beschränkt, auch wenn das Fluggerät höher fliegen könnte. Mit der Anschaffung der Bikes und auch einiger Roboterpolizisten, die vor einiger Zeit vorgestellt wurden, will die Dubaier Polizei seine Einsatzkräfte für die Expo 2020 fit machen, bei der rund 25 Millionen Besucher erwartet werden.