Die afghanischen Taliban haben nach eigener Darstellung bei einem Anschlag in Kabul am Dienstag bis zu 70 Menschen getötet oder verletzt. Ziel sei ein mit Mitarbeitern des Geheimdienstes NDS besetzter Minibus nahe dem Parlament gewesen, teilten die Extremisten mit. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Zahl der Opfer. Der Anschlag ereignete sich während des nachmittäglichen Berufsverkehrs. Regierungsvertretern zufolge sprengte sich zunächst ein Selbstmordattentäter in der Nähe des Parlamentsgebäudes in die Luft. Unmittelbar darauf habe ein weiterer Attentäter eine Autobombe gezündet. Offensichtlich habe es sich um eine koordinierte Aktion gehandelt, hieß es. Das Attentat beendet eine Phase relativer Ruhe in der Hauptstadt. Im Land tobt seit Jahren der Konflikt zwischen den vom Westen unterstützten Regierungstruppen und den radikalislamischen Taliban.