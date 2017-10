Dutzende Todesopfer durch Brände in Portugal und Spanien

Die heftigen Feuer auf der iberischen Halbinsel dauern an: In Spanien und Portugal sind bereits Dutzende Todesopfer zu beklagen. Feuerwehrleute kämpfen wie hier in der Asturien gegen die Flammen. Insgesamt soll es in Spanien und Portugal vor allem im Norden jeweils etwa 50 Brandherde geben. Neben für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen und starker Trockenheit wurden die Feuer laut Regierungsangaben auch von Ausläufern des an der iberischen Halbinsel vorbeigezogenen Wirbelsturms "Ophelia" angefacht. Offiziellen Einschätzungen in Spanien und Portugal zufolge sind zumindest einige der Brände durch Brandstiftung bewusst ausgelöst worden. Laut spanischem Innenministerium hat man bereits einige Verdächtige für diese Brandstiftungen identifiziert. Ihnen drohen laut Polizei bis zu 20 Jahre Gefängnis, falls sie verurteilt werden.