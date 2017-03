Dutzende Tote bei Erdrutsch auf Mülldeponie

Bei einem Erdrutsch an einer riesigen Mülldeponie am Rande der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind Dutzende Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt oder werden noch vermisst. Das teilte ein Beamter am Sonntag mit. Die Menschen suchten dort nach Nahrung und anderen verwertbaren Gütern oder Metall zum recyclen. Die Erdmassen verschütteten auch mehrere Notunterkünfte und Wohnhäuser. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Müllkippe gibt es seit rund 50 Jahren. Hunderte Menschen sind auf die Reste, die sie dort finden, angewiesen. Es ist die einzige Mülldeponie der Stadt. Schon seit längerem wird gewarnt, dass der Platz nicht mehr ausreiche und die Halde von Schulen und anderen Gebäuden eingeschlossen sei.