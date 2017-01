Tumultartige Szenen spielen sich am Montag am Eingang zum Gefängnis von Manaus ab. Angehörige von Inhaftierten wollen sich über deren Wohlergehen informieren. Bei einem Aufstand in der brasilianischen Haftanstalt sind nach Behördenangaben etwa 60 Menschen getötet worden. Eine Mutter äußerte ihre Sorge. O-Ton: "Mein Sohn ist hier ein Insasse. Der Polizei bedeutet er nichts. Ich will wissen, wie es ihm geht. Das ist eine Patrone." Es sei zu befürchten, dass man noch mehr Leichen finde, sagte der Sicherheitsbeauftragte des Bundesstaates Amazonas, Sergio Fontes. O-Ton: "Leider gab es Tote. Einige waren vor dem Gefängnis, die von Mitinhaftierten rausgeworfen wurden. Es gab Ausbrüche, wir wissen noch nicht, wie viele. Wir suchen schon nach den Geflohenen in den Wäldern und auf den Bundesstraßen." Die Zusammenstöße hatten am Sonntagabend begonnen. Auslöser soll ein Streit zwischen rivalisierenden Drogenbanden gewesen sein. Internationale Organisationen haben Brasilien immer wieder wegen der Zustände in den Gefängnissen kritisiert. So sind überfüllte Anstalten der Normalzustand. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unruhen.