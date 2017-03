Dutzende Tote nach Selbstmordanschlägen in Damaskus

In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei erneuten Selbstmordanschlägen Dutzende Menschen getötet worden. Im Justizpalast im Stadtzentrum sprengte sich ein Attentäter in die Luft und riss mindestens 31 Menschen mit in den Tod, überwiegend Zivilisten, wie staatliche Medien am Mittwoch berichteten. Die Polizei habe noch versucht, den Attentäter am Betreten des Gebäudes in der Nähe der Altstadt zu hindern, sagte ein Justizmitarbeiter in einem Fernsehbericht. Ein zweiter Attentäter zündete seinen Sprengsatz den Berichten zufolge in einem Restaurant. Dabei habe es mehrere Opfer gegeben. Am Samstag waren bei zwei Selbstmordanschlägen auf schiitische Pilger in Damaskus 74 Menschen ums Leben gekommen. Zu der Attacke hatte sich die Islamisten-Allianz Tahrir al-Scham, eine Abspaltung von Al-Kaida, bekannt. Die syrische Regierung bezeichnete die Anschläge vom Mittwoch als Vergeltungsaktionen der Aufständischen für die jüngsten Siege der syrischen Armee und die "politischen Siege" bei den Friedensgesprächen in Genf und Astana.