Zurück an alter Wirkungsstätte: Der Brite Eddie "the Eagle" Edwards hat sich in Calgary erneut von einer Skisprungschanze gestürzt. Fast wie damals bei den Olympischen Winterspielen 1988, als Eddie Aufsehen erregte, als Skispringer aus einem Land ohne eine einzige Skisprungschanze. Unter den Augen von etwa 1000 Zuschauern sprang er sechs Mal - der weiteste Sprung dabei 24 Meter - weit weniger als die 55 Meter von 1988. Damals wurde der heute 53-Jährige übrigens Letzter in den Sprungwettbewerben.