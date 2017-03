Ehemalige Schlecker-Mitarbeiterin hofft auf Entschädigung

In Kürze beginnt der Prozess gegen Anton Schlecker den ehemaligen Chef der Drogeriemarktkette Schlecker und seine Familie. Sie sollen Gelder in Millionenhöhe beiseitegeschafft und sich so dem Zugriff der Gläubiger entzogen haben. Auch die ehemalige Schlecker-Angestellte Karin Meinerz hofft auf eine Entschädigung: "Er schuldet schon noch vielen Geld, auch mir zum Teil, es ist kein Riesenbetrag. Und zwar in der Zeit als die Insolvenz war, diese drei Monate hat man ja vom Arbeitsamt das Geld bekommen und diese Differenz, die schuldet er schon noch jedem, die man da abgezogen hat." Meinerz hat sich mittlerweile von einer Angestellten zu einer Selbstständigen entwickelt. Seit viereinhalb Jahren betreibt sie nun mit einer weiteren ehemaligen Schlecker-Kollegin selbst einen Drogeriemarkt, den "Drehpunkt" in Erdmannhausen. Sie wünschen sich nicht nur für sich, sondern für alle Gläubiger Gerechtigkeit. Und wie die Gerechtigkeit aussehen könnte, beschreibt Karin Meinerz so: "Ich finde, ihm gehören seine teuren Uhren, sine Villa, seine Autos, gehört ihm eigentlich alles weggenommen. Natürlich hat er sich alles ein Stück weit erarbeitet im Laufe der Jahre, aber er hat von den Frauen viele oder stückweit viele in die Armut gestürzt, und darum gehört ihm dann schon auch einiges weggenommen." Das Landgericht Stuttgart hat zunächst 35 Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Und Karin Meinert wird, wie vermutlich einige weitere ehemalige Schlecker-Angestellte, das Urteil mit Spannung erwarten.