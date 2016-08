In der Korruptionsaffäre um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras wird es eng für den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Am Freitag beschuldigte die brasilianische Bundespolizei den ehemaligen Staatschef der Korruption und Geldwäsche und empfahl der Staatsanwaltschaft eine Anklage. Lula und seine Frau hätten eine Wohnung von einem Bau-Unternehmer angenommen, der im Gegenzug Aufträge des staatlichen Ölkonzerns bekommen wollte. Der Anwalt des früheren Staatsoberhauptes sagte vor Medienvertreter, die Darstellung der Polizei sei reine Fiktion und politisch motiviert. Außerdem wird Lula und seiner Amtsnachfolgerin Dilma Rousseff vorgeworfen, die Ermittlungen in der Korruptionsaffäre behindert zu haben. Rousseff wurde deshalb von ihrem Amt suspendiert und muss sich derzeit einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Sie wird beschuldigt, Haushaltsdefizite verschleiert zu haben um ihre Wiederwahl 2014 zu sichern. Rousseff bestreitet die Vorwürfe und spricht von einem Putsch.