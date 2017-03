Ehemaliges SPD-Mitglied macht Wahlkampf für die AfD

Wahlkampfauftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz in Kamen, in Nordrhein-Westfalen. Anhänger der Alternative für Deutschland demonstrieren vor der Halle. Unter ihnen auch Guido Reil. 26 Jahre war er bei der SPD, Ortsverein Essen-Karnap. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, ist Gewerkschafter, arbeitet in der Kohle-Industrie. Mehr Pott und Sozialdemokratie geht nicht. Trotzdem verließ er 2016 die Partei. „Das ist mit sehr schwer gefallen, das können Sie mir glauben. Das war ein Schritt, der ist mir sehr schwer gefallen, war sehr emotional, ich habe Rotz und Wasser geheult aber irgendwann ging es nicht mehr. Irgendwann musste ich diesen Schritt tun. Ich konnte die Realitätsverweigerung, vor allem des Establishments der SPD, einfach nicht mehr ertragen. Ich sehe die eine Sache, ich nehme sie wahr, und eine völlig andere Sache wird mir erklärt, das habe ich nicht verstanden, das habe ich wirklich nicht mehr verstanden. Ich habe gesehen, wie die letzten Jahre das Ruhrgebiet, meine Heimat, den Bach runter gegangen ist und ich habe einfach den Aufschrei der SPD vermisst." Die AfD sei für ihn eine echte Alternative, sagt Reil. Seiner Meinung nach biete nur sie eine Chance, dass sich etwas ändere. Das könne man von Martin Schulz nicht behaupten, so Reil: „Also der Schulz, den habe ich ja persönlich kennengelernt, der wirkt erst mal sympathisch und nett und der kann töfte reden, das kommt volkstümlich rüber, das ist überhaupt keine Frage. Nur steht Schulz nur dummerweise die letzten 20 Jahre für Europa und für diesen Moloch Brüssel, diese Milliarden-Moloch, der nun wirklich keiner versteht und ich bin mir sehr sicher, dass Martin Schulz wird sehr schnell entzaubert werden, und das sieht man ja jetzt schon, die Meinungsumfrage gehen schon wieder bergab, dieser Hype hat nachgelassen. Ich würde mal sagen, dass ist ein Strohfeuer." Laut Umfragen liegt die AfD in NRW derzeit bei rund elf Prozent. Der Vorsitzende der AFD-Essen, Stefan Keuter, glaubt daran, dass die Partei bei der Landtagswahl am 14. Mai bis zu 20 Prozent holen kann. Auch Dank Guido Reil und anderer Menschen, die von SPD enttäuscht seien: "Wir haben auch viele Leute, die von der SPD - ehemalige Gewerkschafter, langjährige SPD-Mitglieder - die den Weg in unsere Partei gefunden haben, weil sie sagen, die SPD hat ihre Wählerklientel verraten und verkauft. Sie sehen ihre Chancen in der AfD, die Chancen für den Wähler in der AfD." Das Thema soziale Gerechtigkeit, so sagen die Verantwortlichen bei der AfD in Nordrhein-Westfalen, hätten sie schon lange in ihrem Programm stehen. Schulz habe seine sozialen Forderungen nur bei ihnen abgeschrieben. Dass die Partei in den Landtag im neuen Düsseldorfer Landtag vertreten sein wird, gilt als sicher.