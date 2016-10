Der ostafrikanische Staat Ruanda wird auch das Land der Tausend Hügel genannt. Lange Transportwege und schlechte Strassen sind für die Versorgung entlegener Gebiete eine Herausforderung - In Krankenhäusern stellt das Warten etwa auf dringend benötigte Blutkonserven eine echte Gefahr dar. Die Regierung hat nun gemeinsam mit einem US-Startup einen Lieferdienst organisiert, der die Krankenhäuser aus der Luft beliefert: Per Fallschirm von einer automatisiert fliegenden Drohne. Die 13 Kilogramm schweren Luftfahrzeuge werden dazu in einem zentralen Lager bestückt und von einem Katapult gestartet. Ihre Reichweite beträgt rund 150 Kilometer, erklärt der Chef der Firma "Zipline", Keller Rinaudo. ZIPLINE CEO, KELLER RINAUDO "Im Grunde genommen ist dies das weltweit erste Versandzentrum für Drohnenlieferungen. Von hier können wir 21 Krankenhäuser erreichen, die Hälfte aller Transfusionseinrichtungen. 65.000 Portionen werden in Ruanda jährlich versandt. Die meisten werden für Frauen benötigt, die bei Geburten Blut verloren haben. Danach folgen Kinder, die infolge von Malaria an Blutarmut leiden. Diese Konserven werden also wirklich dringend benötigt." Der Lufttransport sei etwa zehnmal schneller, als der am Boden, so Rinaudo. Vor allem bei seltenen Blutgruppen sei das System eine Hilfe, erklärt Espoir Kajyibwami, Direktor des Krankenhauses von Kabgayi. DIRECTOR OF KABGAYI HOSPITAL, ESPOIR KAJYIBWAMI "Wenn wir das richtige Blut nicht vorrätig haben, müssen wir die Patienten in eine andere Klinik überweisen. Und die ist sehr weit weg. In Notfällen kann das das Leben des Patienten bedrohen." Blutkonserven seien der Anfang, so das Unternehmen. Langfristig wolle man aber auch andere, eilige Medikamente transportieren, etwa Impfungen oder Gegengifte.