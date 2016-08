Was muss man beachten bei einer Reise zum Mars? Um diese Frage zu beantworten hatten sechs Wissenschaftler auf Hawaii ein einzigartiges Experiment gewagt. Ein ganzes Jahr lang simulierten sie das Leben auf einer entfernten Raumstation. Für die Wissenschaftler hieß das: Ausschließlich gefriergetrocknetes Essen, 8 Minuten Duschen pro Woche, keine Telefonate und langsames Internet. Eine Extremsituation auf nur 93 Quadratmetern, nur in einem Raumanzug durften die Wissenschaftler die Station für kurze Zeit verlassen. Das Leben in der Weltraum-WG wurde dabei rund um die Uhr von Kameras aufgezeichnet. Am Sonntag endete das ungewöhnliche Experiment. Die gesammelten Daten sollen nun ausgewertet werden. Mit dem Experiment will die NASA herausfinden, wie die Gruppendynamik gesteuert werden kann. Eine wichtige Frage, denn eine Reise zum roten Planeten würde mindestens zwei Jahre dauern. Die erste bemannte Marsmission der NASA ist für das Jahr 2030 geplant. Bis dahin gilt es noch viele Fragen zu klären. Zum Beispiel, was passiert, wenn bei der Landung die Fallschirme versagen.