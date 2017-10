Eintracht Frankfurt will Bundesliga-Tabellenführer Dortmund ärgern

Wie kann man den derzeitigen Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund schlagen? Eine Frage, die das Trainergespann bei Eintracht Frankfurt Nico und Robert Kovac in dieser Woche sicherlich häufig erörtert hat. Am Samstag empfängt Eintracht Frankfurt den BVB im eigenen Stadion. Die Stimmung bei den Hessen ist gut. Derzeit steht das Team mit 13 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, zuletzt gab es einen 2:1-Sieg in Hannover. Nachdem die Dortmunder zuletzt Schwächen gezeigt haben, sind auch die Eintracht-Fans verhalten optimistisch: "Ich hoffe mal, drücke mal die Daumen, dass wir auch wieder gewinnen gegen Dortmund, ja. Dortmund waren immer enge Spiele, gute Spiele, von daher bin ich guter Hoffnung, dass wir auch wieder gewinnen am Samstag." "Ich erwarte ein heißes Spiel, ich hoffe auf ein Unentschieden, aber Dortmund halt." Borussia Dortmund steht zwar vor der Partie gegen Frankfurt in der Bundesliga auf Platz 1. Zuletzt gab es gegen Leipzig aber eine 2:3 Niederlage. Auch in der Champions League schaffte das Team von Peter Bosz gegen Nikosia nur ein mageres 1:1-Unentschieden. "Ich glaube schon, dass die Spieler bereit sind. Das sieht man auch. Dass das nicht gelingt, okay, das ist dann das andere. Aber die Bereitschaft ist schon da. Aber das Niveau, das wir momentan haben, ist nicht das Niveau, das wir Anfang der Saison gesehen haben. Also, wir wissen, dass wir das können, wir haben das gezeigt, es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder zu diesem Niveau hingehen." Vor dem Spiel gegen Frankfurt gab Borussia Dortmund bekannt, dass der Vertrag mit Torwart Roman Bürki vorzeitig bis zum Jahr 2021 verlängert wird.