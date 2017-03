Einwanderer sehen Trumps Rede skeptisch

Wie hier in Los Angeles haben am Dienstag viele Menschen in den USA die Rede von Präsident Donald Trump verfolgt. Besonders seine Aussagen zum Thema Einwanderung waren mit Spannung erwartet worden. Hier kündigte Trump Veränderungen an. Nach seinen Worten sollten die USA davon wegkommen, wenig ausgebildete Einwanderer aufzunehmen und stattdessen ein leistungsabhängiges System schaffen. "Wir müssen an unseren Grenzen die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen. Dafür beginnen wir sogar früher als geplant mit dem Bau einer großen Mauer an unserer Grenze im Süden. Es ist unsere Pflicht, die Bürger von Amerika zu verteidigen." Carolina Gamero setzt sich in Kalifornien für die Rechte von Einwanderern ein. Sie bewertet Trumps Aussagen als Panikmache. "Sein Ton gibt mir wirklich zu denken. Wir wissen nicht, wie seine Einwanderungspolitik die Einwanderergemeinschaft beeinflussen wird, besonders wenn er sie so kriminalisiert." Trump kündigte außerdem neue Maßnahmen bei den Sicherheitsüberprüfungen an, "um diejenigen draußen zu lassen, die uns schaden würden". Die USA dürften nicht zur "Zufluchtsstätte für Extremisten" werden, so Trump.