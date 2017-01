Eisbärchen im Berliner Tierpark ist ein Junge

Berlin und Eisbärenbabys - Eine Liebesgeschichte, doch jedes kleine weiße Fellknäuel muss sich mit dem großen Knut vergleichen, dem Superstar unter den Eisbären. Jetzt hat der Berliner Tierpark einen neuen Aspirant für die vakante Stelle vorgestellt. Das Eisenbärchen ohne Namen, den den wird das Kleine erst noch bekommen. Zur ersten tierärztlichen Untersuchung nach 7 Wochen trat Tierpark-Direktor Andreas Knieriem gemeinsam mit seinen Kollegen in die Box, um den Kleinen genauer zu untersuchen. Der Eisbärjunge wurde gewogen, bekam einen Chip zu Identifikation und eine Wurmkur verpasst. "Der kleine Bub ist ein Bub. Ich hatte es schon fast geahnt. Auf manchen Bilder hatte sich schon so ein stückweit etwas Verdächtiges gezeigt, in der Bauchregion. Und es hat sich heute bestätigt. Also: Der kleine Bub sieht aus, wie ein Bub und ist auch wirklich ein Bub. " Seit rund sieben Wochen wurde die Eisbär-Mama Tonja auf den Arztbesuch vorbereitet und wurde aus Sicherheitsgründen in die Nachbarbox verfrachtet. Andreas Knieriem war nach der ärztlichen Visite stolz auf den Nachwuchs: "Wir haben festgestellt. Er wiegt roundabout, sagen wir mal, viereinhalb Kilogramm, was auch sehr gut ist. Wir sind ganz zufrieden. Und er schreit sehr laut und hat mich auch noch gebissen - was auch sein Job ist, alles in Ordnung. Aber wir merken: Er hat schon ein paar kleine Zähnchen." Zurück zum Namen - den möchte der Tierpark mit Hilfe der Besucher und Fans herausfinden: "Alle sind aufgerufen, ihre Vorschläge abzugeben. Wenn ich da noch einmal meine Bitte äußern dürfte: Kurz, knackig, es kann ein deutscher Name sein, es muss aber kein deutscher Name sein. Aber es sollte ein Name sein, der zu einem jungen Eisbären und zu einem älteren Eisbären auch nachher passt." Bis zum 1. Februar 2017 können Vorschläge eingereicht werden.