Eisbärenbaby: Bühne frei!

Vorhang auf für die große Eisbären-Show im Tierpark Hellabrunn in München. Denn das erst im November geborene Eisbären-Baby durfte am Freitag zum ersten Mal die öffentliche Bühne im Freigehege betreten. Damit neigen sich dann wohl die ruhigen und gemütlichen Zeiten für die Eisbärenmutter Giovanna langsam aber sicher dem Ende zu. Denn die Aufmerksamkeit für das süße Kind und die coole Mutter sind so gut wie garantiert. Christine Strobl, Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Hellabrunn ist stolz: "Und wir finden es natürlich sehr schön, wenn viele Münchnerinnen und Münchner, aber auch Besucherinnen und Besucher von auswärts kommen, um sich das Eisbär-Mädchen anzuschauen, weil wir dann natürlich auch vermitteln können, wie die Situation für Eisbären in der freien Natur auch ist, also, in ihrem natürlichen Umfeld. Und wir leisten da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit dann auch." Die letzten Wochen hatte das kleine Eisbären-Mädchen im Mutter-Kind-Haus verbracht. Und schon dort hatte sie bereits voller Tatendrang ihre Umgebung erkundet. Die Kleine gedeiht prächtig und hat an Größe und Gewicht seit der Geburt schon erheblich zugenommen. Tierpark Direktor Rasem Baban zu den Hintergründen für die erfolgreiche Zucht in München: "Es ist auch ein Beweis dafür, dass wir, was den Nachwuchs insbesondere von Eisbären angeht, sehr erfolgreich sind. Das ist nicht so einfach, Eisbären in zoologischen Gärten zur Nachzucht, zum Artenschutz, zu bewegen. Aber wir haben eine wunderbare Tundra- und Eisbärenanlage, sehr großzügig, ein hochmodernes Mutter-Kind-Haus, und wir haben natürlich ein perfekt harmonierendes Zuchtpaar, nämlich Yoghi und Giovanna." Noch hat das kleine Eisbären-Mädchen keinen Namen. Interessierte können seit Donnerstag jedoch drei Wochen lang darüber abstimmen. Zur Wahl stehen sieben Alternativen. Welcher Name das Rennen macht, wird spätestens am 23. März bekanntgegeben. Denn dann soll die kleine knuddelige und bisher noch so verspielte Bärin getauft werden.