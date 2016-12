Ein ganz besondere Moment wurde am Samstag von der Überwachungskamera des englischen Zoos in Chester eingefangen. Sie hat gefilmt, wie die 12 Jahre alte Elefantenmutter mit dem Namen Sundara niederkommt und diesen kleinen Dickhäuter auf die Welt bringt. Das noch namenlose Elefantenbaby ist wohlauf. Die Tierbetreuer unterstrichen, dass die Ankunft eines neuen Mitglieds immer ein besonderer Augenblick für die Herde ist. Am meisten dürfte sich jedoch das einjährige Elefantenjunge Nandita über den neuen Spielkameraden freuen. Und für den Zoo fühlte es sich nach eigenen Angaben an, wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.