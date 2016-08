Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin wird in diesem Jahr jeder mit jedem reden. Damit sind aber nicht die voraussichtlich 240.000 Besucher gemeint, sondern die vielen elektronischen Geräte, die sich neuerdings miteinander vernetzen. Dieser kleine Roboter etwa reinigt nicht nur den Boden, sondern überwacht auch noch die Wohnung, spielt Musik ab, schaltet den Fernseher an oder das Licht aus. Ein Produkt der Zukunft, meint der Geschäftsführer des Herstellers Andreas Wahlich. Andreas Wahlich, General Manager ECOVACS Europe GmbH "Also aus unserer Sicht entwickelt sich der Markt sehr dynamisch und wird insbesondere auch von einer extrem breiten Kundschaft aufgenommen und sehr positiv aufgenommen. Und das vor allem über alle Altersschichten. Sowohl sehr junge, als auch ältere Menschen haben überhaupt keine Berührungsängste mehr, sich ein Smart Home vorzustellen und sehen sehr viel mehr den Nutzen, sich dieses Smart Home einfach so zu gestalten, dass es die Lebensqualität verbessert." Präsentiert werden auch Kühlschränke, die ihrem Besitzer per Foto mitteilen, wie gut oder schlecht sie gefüllt sind, oder vernetze Waschmaschinen, die eine Nachricht auf das Handy verschicken, wenn die Wäsche gewaschen ist. Ein weiterer großer Trend ist die Verschmelzung von digitalen Inhalten mit der realen Welt. Nach Jahrzehnten der Forschung und vielen voreilig gefeierten Durchbrüchen sollen Virtual und Augmented Reality nämlich mittlerweile marktreif sein. Die Neuheiten können die Besucher ab dem 2. September auf der Messe im Westen Berlins begutachten. 1600 Firmen stellen dann ihre Geräte aus.