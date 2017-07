Ende des Tempelberg-Boykotts aber erneute Zusammenstöße

Die Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern auf dem Tempelberg sind erneut aufgeflammt, nachdem gläubige Muslime erstmals seit zwei Wochen das Plateau wieder zum Gebet betreten hatten. Dabei wurden Dutzende Personen verletzt. Muslimische Geistliche hatten die Gläubigen zur Rückkehr auf den Tempelberg aufgerufen und damit zum Ende des Boykotts. Denn zuvor hatten die Israelis eingelenkt und die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen abgebaut. Die Metalldetektoren waren zu einem Politikum geworden und hatte seit Tagen für Konflikte gesorgt. Micky Rosenfeld Sprecher der israelischen Polizei am Donnerstag: "Seit heute Morgen wurden alle Metalldetektoren und Kameras entfernt. Im und um das Gebiete der Altstadt herum patrouilliert die Polizei. Der Tempelberg ist für Muslime, Touristen und jüdische Besucher geöffnet. Die Präsenz aus Sicherheitsgründen wird in den nächsten 24 bis 48 Stunden fortgesetzt, um zu verhindern, dass weitere Zwischenfälle stattfinden, bis hin zu den Freitags-Gebete von morgen auf dem Tempelberg." Nach dem Abbau der umstrittenen Sicherheitsvorkehrungen hatten führende muslimische Geistliche und palästinensische politische Parteien dazu aufgerufen, zum Gebet wieder in die al-Aksa-Moschee zurückzukehren. Damit schien die Krise um das für Moslems und religiösen Juden gleichermaßen heilige Areal nach zehntägiger Gewalteskalation vorerst abgewendet. Palästinenserpräsident Abbas rief Gläubige zur Rückkehr auf den Tempelberg auf. Doch nun ist es dort wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Gründe für die Zusammenstöße sind zurzeit noch unklar. Der Tempelberg beherbergt mit der al-Aksa-Moschee und dem Felsendom bedeutsame islamische Religionsstätten. Das Areal ist auch Juden heilig, weil dort der historische Standort des von den Römern zerstörten Jüdischen Tempels ist. Am Fuße des Tempelbergs stehen bis heute die Überreste der Westmauer des Tempels und bilden die Klagemauer.