Entsetzen nach Ermordung von Journalistin in Malta

Sie galt als Maltas bekannteste investigative Journalistin: Daphne Caruana Galizia, die am Montag hier auf Malta durch eine Autobombe getötet wurde. Die Journalistin starb, als die unter ihrem Auto angebrachte Bombe explodierte. Es hieß, sie habe aktuell vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten "Panama-Papers" recherchiert. In der Nacht versammelten sich auf Malta etwa 3000 Menschen, um der getöteten Journalistin zu gedenken. Ein Freund der Familie, Luke Frendo, sagte dabei: "Als Bürger von Malta denke ich, dass Daphne nicht nur eine Journalistin und ein absolut furchtloser Mensch war, sondern eine besondere Vierte Säule unserer Demokratie. Das heutige abscheuliche Verbrechen hat sich nicht nur gegen einen Menschen gerichtet, sondern gegen eine Säule unserer aller Demokratie. Und ich hoffe, nein, ich weiß, dass ihr Leben definitiv nicht umsonst war, und ich bin sicher, dass die Fackel weitergetragen wird von jemandem Anderem. Hoffentlich wird sie von jedem hier weitergetragen, und von allen, die gerne hier wären." Maltas Regierungschef Joseph Muscat, hier Archivbilder, schrieb auf Twitter: "Dies ist eine tückische Attacke auf einen Bürger und auf die Meinungsfreiheit". Allerdings hatte die Journalistin mit einem Artikel für Aufsehen gesorgt, in dem sie schrieb, dass eine in jenen "Panama-Papers" erwähnte Firma der Frau von Regierungschef Muskat gehöre. Muscat hatte diese Darstellung als Lüge bezeichnet. Am Dienstag wurden am Tatort Experten der US-amerikanischen Bundespolizei FBI erwartet, um bei der Aufklärung des schweren Verbrechens auf der kleinen Insel im Mittelmeer zu helfen, wo nur rund 400.000 Menschen leben. Malta befindet sich politisch in bewegtem Wasser: Nach Korruptionsvorwürfen gab es im Juni vorgezogene Parlamentswahlen. Trotz der Vorwürfe gingen Muscats Sozialdemokraten erneut als Siegerin hervor. Malta war 1964 offiziell unabhängig von Großbritannien geworden.