Bayern Trainer Carlo Ancelotti wirkte am Montag extrem entspannt. In der Bundesliga läuft für die Münchener alles wie geschmiert. Nach zwei Spieltagen und zwei Siegen führt der deutsche Rekordmeister die Tabelle an. Alles wie immer, also. Und auch für das erste Spiel in der Champions League sind die Vorzeichen günstig. Vor heimischen Publikum treten die Bayern gegen den russischen Vizemeister FK Rostow an. Eine Mannschaft mit vielen Unbekannten und ohne große Stars. Die Fans sind optimistisch: "Das wird nicht schwer, das ist kein Gegner. Wir wollen ins Finale, wir wollen den Pott holen, ganz einfach." "Und Champions League, ja. Irgendwann wird es mal wieder Zeit mit dieser guten Gruppe. Und die Neuzugänge sind mit Sicherheit, Hummels, stark - bärenstark - in der Abwehr. Jeder Gegner hat ein Tor zu schießen gegen den FC Bayern, auch in der Champions League." Arjen Robben und Jerome Boateng werden gegen die Russen noch nicht im Kader stehen. Ansonsten hat Carlo Ancelotti die Qual der Wahl. An schlechten Leistungen seiner Spieler kann es jedenfalls nicht liegen, wenn er seine Startelf groß verändern sollte.