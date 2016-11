Es war ein schwieriger Termin für Hillary Clinton. Seit am frühen Morgen der Sieg ihres Kontrahenten immer deutlicher wurde war sie von der Bildfläche verschwunden. Erst am Abend trat sie vor die Presse, um Trump zu gratulieren und sich für die Unterstützung ihrer Wähler zu bedanken. O-TON HILLARY CLINTON, DEMOKRATIN: "Ich fühle Stolz und Dankbarkeit für diesen wundervollen Wahlkampf, den wir gemeinsam geführt haben. Er war groß, bunt, kreativ und widerspenstig und dynamisch. Ihr steht für das Beste von Amerika und eure Kandidatin gewesen zu sein war mir die größte Ehre in meinem Leben." Clinton sagte, sie sei enttäuscht, genauso wie viele Millionen Amerikaner. Am Ende gehe es aber nicht um eine Person, sondern um ein Amerika, das zuversichtlich, einschließend und großherzig ist. O-TON HILLARY CLINTON, DEMOKRATIN: "Wir haben gesehen, dass unsere Nation tiefer gespalten ist als wir dachten. Aber ich glaube noch immer an Amerika und das werde ich auch weiterhin. Und wenn ihr das auch tut, dann müssen wir dieses Ergebnis akzeptieren und in die Zukunft schauen. Donald Trump wird unser Präsident sein. Wir schulden ihm Offenheit und die Chance uns anzuführen. Unser demokratische Verfassung sieht eine friedliche Übergabe der Macht vor. Und das respektieren wir nicht nur, sondern pflegen es. Sie sieht auch noch andere Dinge vor: Die Rechtsstaatlichkeit, dass wir alle gleich sind, was unsere Rechte und unsere Würde betrifft, die Rede- und die Religionsfreiheit. Diese Werte respektieren auch wir und wir müssen sie verteidigen." Alle Meinungsforscher hatten am Dienstag mit einem Sieg von Clinton gerechnet. In den Umfragen lag die Demokratin zuletzt mehrere Prozentpunkte vor Trump. Nicht nur die Meinungsforscher, sondern auch Parteien auf der ganzen Welt werden in den nächsten Wochen sich den Kopf darüber zerbrechen, warum die Amerikaner am Ende doch für Trump stimmten.